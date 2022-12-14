Комітет міністрів Ради Європи ухвалив План дій для України на 2023-2026 роки з рекордним обсягом фінансування у 50 млн євро. Про це повідомляє «Європейська правда».

План дій Європейської політики сусідства – основний інструмент реалізації політики сусідства на національному рівні, що погоджується Європейським Союзом та національними урядами. Плани різняться різняться залежно від географічного розташування, політичної й економічної ситуації, відносин з Європейським Союзом та сусідніми країнами, програм реформ.

План дій «Стійкість, відновлення та реконструкція" (2023-2026) був розроблений у тісній консультації з українською владою. Він є частиною внеску Ради Європи у процес відбудови та відновлення країни, що зіткнулася з жорстокою агресією Російської Федерації та величезними руйнуваннями.

Новий План дій спрямований на підвищення стійкості державних інституцій шляхом зміцнення демократичного управління та верховенства права, а також захисту прав людини. Він також спрямований на підтримку програми реформ України після рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Загальний бюджет чотирирічної програми співробітництва оцінюється у 50 млн євро. Це найбільший бюджет Плану дій Ради Європи для однієї країни.

Відзначається, що Рада Європи працюватиме з українською владою над вирішенням невідкладних потреб та пріоритетів, у тому числі шляхом підтримки реалізації кроків, викладених у висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство, зокрема, у галузі конституційного правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей; розвитку незалежного, ефективного та такого, що користується довірою, правосуддя; просування свободи слова та свободи ЗМІ, посилення захисту прав національних меншин.

Крім того, дії в рамках Плану в РЄ підтримають процес документування грубих порушень прав людини та сприятимуть кращому захисту прав внутрішньо переміщених осіб, репатріантів та людей, чиє житло було зруйновано чи пошкоджено внаслідок війни.

Захист прав дітей під час війни та в післявоєнний період, допомога у забезпеченні гідного соціального захисту населення, що постраждало від війни, є однією з цілей Плану дій.Інші важливі напрями включають просування ґендерної рівності та боротьбу з насильством щодо жінок та дівчаток, включаючи переміщених осіб та репатріантів, після ратифікації Україною Стамбульської конвенції на початку цього року.