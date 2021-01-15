Разумков пояснив, чому депутатів не штрафують за відсутність масок
Депутати не можуть штрафувати одне одного, а поліція не має права заходити в зал ВР
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому депутатів не штрафують за відсутність масок під час засідань парламенту. Про це він розповів у інтерв'ю «Фокусу».
«Є неприємні приклади, які я бачу з трибуни ВР: хтось ходить в "дірявих" масках, хтось взагалі без маски. Було багато дискусій в залі про впровадження штрафів, але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права», – зазначив Разумков.
Він також повідомив, що наразі нікого з депутатів за відсутність маски не оштрафували, «хоча це було б непогано і правильно».
На питання журналіста, чому він самостійно не звертається до правоохоронців, щоб ті карали депутатів за недотримання маскового режиму, Разумков зазначив, що це – не його зона відповідальності як голови Ради.
У листопаді минулого року Верховна Рада посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Закон дозволяє штрафувати тих осіб, які нехтують карантинними нормами і не вдягають засобі індивідуального захисту. Штраф становить 170-255 грн.
14 січня набув чинності закон, що передбачає штрафи за обслуговування клієнтів без масок.