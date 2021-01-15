Наразі жодного з депутатів не оштрафували за відсутність маски

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому депутатів не штрафують за відсутність масок під час засідань парламенту. Про це він розповів у інтерв'ю «Фокусу».

«Є неприємні приклади, які я бачу з трибуни ВР: хтось ходить в "дірявих" масках, хтось взагалі без маски. Було багато дискусій в залі про впровадження штрафів, але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права», – зазначив Разумков.

Він також повідомив, що наразі нікого з депутатів за відсутність маски не оштрафували, «хоча це було б непогано і правильно».

На питання журналіста, чому він самостійно не звертається до правоохоронців, щоб ті карали депутатів за недотримання маскового режиму, Разумков зазначив, що це – не його зона відповідальності як голови Ради.

У листопаді минулого року Верховна Рада посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Закон дозволяє штрафувати тих осіб, які нехтують карантинними нормами і не вдягають засобі індивідуального захисту. Штраф становить 170-255 грн.

14 січня набув чинності закон, що передбачає штрафи за обслуговування клієнтів без масок.