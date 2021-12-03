Центральний районний суд Мінська визнав Telegram-канал та інші сторінки білоруської служби «Радіо Свобода» в соцмережах «екстремістськими».

«Таким чином, Telegram-канали всіх найбільших незалежних суспільно-політичних медіа Білорусі були визнані режимом Олександра Лукашенка екстремістськими. Ми є свідками найбільшого нападу влади на свободу слова та незалежні ЗМІ в історії суверенної Білорусі», – заявило «Радіо Свобода» у відповідь на рішення суду 3 грудня.

Раніше в Білорусі вирішили притягувати до кримінальної відповідальності не тільки адміністраторів, але й підписників опозиційних спільнот у соціальних мережах.

За даними «Радіо Свобода», наразі У Білорусі визнані «екстремістськими» вже понад 300 каналів і спільнот. Варто зауважити, що до переліку потрапили не тільки опозиційні ЗМІ, такі як NEXTA, TUT.BY чи «Белсат», але й видання, які не спеціалізуються на політично-суспільній тематиці, наприклад спортивна Tribunа.соm.