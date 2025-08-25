Рівненський міський суд виніс вирок поліцейському Дмитру Ш. за побиття вже закутого в кайданки чоловіка. Під час розслідування слідчі встановили, що патрульний щонайменше двічі вдарив потерпілого в обличчя, внаслідок чого той отримав закритий перелом носа. Проте замість реального покарання обвинувачений отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 19 серпня, інцидент стався 12 травня 2022 року. У той день обвинувачений, старший лейтенант патрульної поліції Дмитро Ш., разом із напарником патрулював вулиці міста. Близько 15:50 правоохоронці зупинили перехожого на вулиці Київській у Рівному, оскільки запідозрили, що той має при собі заборонені речовини та зброю.

Чоловік зізнався, що несе приклад до автомата АК-74 та показав патрульним його частину, яка виглядала з наплічної сумки. Він також предʼявив свій паспорт і погодився на поверхневу перевірку. Однак коли рівнянина попросили самостійно показати вміст сумки та кишень – він відмовився і попросив розʼяснити, де це передбачено у законодавстві.

За відмову виконати вимогу поліцейських на рівнянина одягнули кайданки та провели до службового автомобіля. Там обвинувачений сів на заднє сидіння до затриманого і вдарив його щонайменше двічі по обличчю. Потерпілий отримав закритий перелом носа та забої.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся.

Суддя Наталія Діонісьєва визнала поліцейського винним у перевищенні повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України), проте звільнила від основного покарання та призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.