Після звільнення з полону військовослужбовець знову повернувся на фронт

Рівненський районний суд зобов’язав матір звільненого з полону військовослужбовця Дмитра Панчука повернути йому майже 3,9 млн грн виплат. Сімейний спір виник після того, як жінка отримала понад 4,2 млн грн сина, відмовилася їх повертати та виписала Дмитра із будинку.

За інформацією «Суспільного», рішення у справі оголосили 13 квітня. Суддя Олександр Красовський частково задовольнив позов Дмитра Панчука та постановив стягнути з Людмили Панчук 3 894 338 грн. Йдеться про гроші, які жінка отримувала від військової частини під час перебування сина в полоні.

Суд також зобов’язав відповідачку відшкодувати судові витрати – 14 761 грн. Рішення набуде чинності після завершення строку подання апеляції, тобто через 30 днів.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Дмитро Панчук звернувся до суду після того, як його матір відмовилася повертати отримані кошти та виписала його з житла. За словами позивача, під час його перебування в полоні родина щомісяця отримувала близько 125 тис. грн. Оскільки він був у неволі протягом 32 місяців, загальна сума виплат становила понад 4,2 млн грн.

Під час першого судового засідання 20 березня адвокатка відповідачки Алла Філатова повідомляла про намір укласти мирову угоду – виплачувати по 5 тис. грн щомісяця та поновити реєстрацію сина в будинку. Дмитро Панчук на ці умови не погодився.

Відомо, що Дмитро Панчук підписав контракт у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ще до повномасштабного вторгнення. Згодом потрапив у полон, де пробув три роки. Бійця звільнили 6 травня 2025 року. Нині він знову повернувся на службу.