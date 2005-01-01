Росія відповіла провокаціями на введення Україною біометричного контролю на кордоні

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що російська сторона відповідає провокаціями на впровадження біометричного контролю на кордоні. За словами представника відомства, провокації проти громадян України зафіксовані протягом усіх святкових днів.

«Тільки протягом сьогоднішньої доби російська сторона відмовилася пропускати 18 наших транспортних засобів, без складання відповідних документів і пояснення причини», – процитувала Серватюка прес-служба МВС України.

Як йдеться у повідомленні, Держприкордонслужба чекає на «ще більше провокацій з боку країни-агресора», тому пункти пропуску посилені технікою та особовим складом.

Разом з тим, за його словами, з початку року біометричний контроль пройшли 29 тис. іноземців, з них 24 тис. - росіяни. Тільки за три минулі доби прикордонники зафіксували 48 спрацьовувань по базах даних Інтерполу.

Як повідомляв ZAXID.NET, біометричний контроль для іноземців на українському кордоні почав діяти з 1 січня цього року.