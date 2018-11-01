Розпочалось голосування за проекти громадського бюджету Львова

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:331560

До теми

Розпочалось голосування за проекти громадського бюджету Львова
Проект розбудови пригодницького містечка у Парку культури

У четвер, 1 листопада, у Львові розпочалось голосування за проекти, які мешканці подали на громадський бюджет міста. Загалом мешканці можуть обирати найкращі ідеї серед 137 проектів. Ті проекти, що наберуть найбільше голосів, реалізують за бюджетні кошти наступного року.

Львів’яни (також мешканці Винник, Рудно, Брюхович) можуть проголосувати за один малий проект (до 500 тис. грн) та один великий (до 3 млн грн). Зробити це можна на сайті громадського бюджету через інтернет-банкінг, або проголосувати у ЦНАПі. Голосування триватиме до 15 листопада. Станом на 10:15 1 листопада свої голоси уже віддали майже 700 осіб.

Раніше ZAXID.NET уклав перелік найцікавіших проектів, які мешканці подали на громадський бюджет та описав процедуру визначення переможців.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Обсерваторія, амфітеатр і школа самооборони.
Найцікавіші проекти громадського бюджету Львова, які можуть втілити коштом міста ZAXID.NET
Як подати (і виграти) проект на фінансування з громадського бюджету Львова.
Інструкція ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук