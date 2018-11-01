Розпочалось голосування за проекти громадського бюджету Львова

Як подати (і виграти) проект на фінансування з громадського бюджету Львова.

Проект розбудови пригодницького містечка у Парку культури

У четвер, 1 листопада, у Львові розпочалось голосування за проекти, які мешканці подали на громадський бюджет міста. Загалом мешканці можуть обирати найкращі ідеї серед 137 проектів. Ті проекти, що наберуть найбільше голосів, реалізують за бюджетні кошти наступного року.

Львів’яни (також мешканці Винник, Рудно, Брюхович) можуть проголосувати за один малий проект (до 500 тис. грн) та один великий (до 3 млн грн). Зробити це можна на сайті громадського бюджету через інтернет-банкінг, або проголосувати у ЦНАПі. Голосування триватиме до 15 листопада. Станом на 10:15 1 листопада свої голоси уже віддали майже 700 осіб.

Раніше ZAXID.NET уклав перелік найцікавіших проектів, які мешканці подали на громадський бюджет та описав процедуру визначення переможців.