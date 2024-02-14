Тіло українця виявили вранці 14 лютого

У вівторок, 14 лютого, румунські прикордонники затримали двох українців, які незаконно перетнули кордон з їх країною у горах Закарпаття. Ще одного ухилянта знайшли мертвим.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інформація до служби порятунку Румунії про втрату орієнтування у горах громадянином України надійшла ввечері 13 лютого. Українські та румунські прикордонники розпочали пошуки чоловіка, але через сходження лавини не знайшли у горах слідів людей.

«Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору», – інформують в ДПСУ.

Близько 8 години ранку 14 лютого румунські прикордонники повідомили українським колегам, що знайшли тіло українця без ознак життя.