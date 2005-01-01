СБУ розслідує діяльність представників УПЦ МП на Донбасі у підтримці російської агресії

Росія активно використовує священиків УП МП в діяльності, спрямованої проти України

За чотири роки війни на Донбасі споруди УПЦ Московського патріархату використовуються спецслужбами Росії для ведення розвідувальної операції, а представники духовенства МП беруть участь у терористичній діяльності та підтримують бойовиків. Про це розповіли полковники СБУ Валерій Удовиченко та Юлія Лапутіна під час круглого столу «Агресія РФ проти України: історичні паралелі та сучасний вимір» у Покровську Донецької області, повідомляє видання «Вчасно».

Представники СБУ навели приклади того, що єпископи Московського патріархату на Донбасі добровільно стають служителями кремлівського режиму.

За їх словами, у 2014 році на Донеччині ченці Свято-Успенської Святогірської лаври розмістили на зворотньому боці ікони Божої матері нову молитву проросійського змісту та роздавали її на Пасхальні свята.

Крім того, у 2014-му році Ігор Гіркін, один із лідерів терористистів «ДНР», разом з іншими бойовиками отримав притулок в одній із церков УПЦ МП Слов’янська, у ній терорист також створив свій батальйон та освятив зброю. «Фактично храми УПЦ МП стали осередками, на які спиралися всі у своїй діяльності проти України», - заявив Удовиченко.

Зараз СБУ проводить розслідування діяльності Московського патріархату по всій території України. «Розслідування проводиться шляхом наукових експертиз, виявлення документів, свідчення людей, які бачили або були учасниками заходів, які здійснювала УПЦ МП. Здійснюється опитування свідків і збирання доказів, досліджується церковна література на предмет наявності маніпулятивних текстів», - уточнила Лапутіна.

Нагадаємо, постійний член Священного Синоду УПЦ МП, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан заявляє, що у його церкви лише духовний зв’язок із Російською православною церквою.