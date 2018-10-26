Проти України на Донбасі воює сербська черниця, яка відсиділа за наркотики

Сербські ЗМІ розповіли подробиці про снайперку «Багіру», котра воює в лавах проросійських бойовиків на Донбасі

СуспільствоВолодимир Пиріг, 26 жовтня9980

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Проти України на Донбасі воює сербська черниця, яка відсиділа за наркотики
фото з відкритих джерел
Снайперка бойовиків «Багіра» має неоднозначну біографію

Відома серед проросійських бойовиків на Донбасі снайперка на прізвисько «Багіра» насправді є Данієлою Лазович. Ця сербка з Горні-Мілановаца колись була спортсменкою, ігуменею, наркоторговицею, відсиділа у в’язниці, а потім записалася до лав проросійських бойовиків на сході України, пише «Європейська правда» з посиланням на сербські ЗМІ.

Сербські медіа стверджують, що українські ЗМІ неодноразово писали про цю жінку, але її особистість, деталі життя та спосіб вербування залишалися прихованими.

Близьке до сім'ї Лазович джерело повідомило, що вона – гандболістка, яка тренувалася в Голубаці, неподалік від туманського монастиря. За словами неназваних джерел, в якийсь момент вона хотіла змінити свою релігію і стати мусульманкою, але передумала і вирішила піти в монастир, де стала ігуменею Ксенією.

Ігуменя Ксенія після монастиря потрапила до в’язниці

Ігуменя Ксенія після монастиря потрапила до в’язниці, фото сербських ЗМІ

«Вона часто була у Белграді, хоча ніхто не знав, чому. Її візити в Косово були частими, це було під завісою секретності. Через деякий час вона стала підозрілою для поліції», – сказав співрозмовник одного з сербських видань.

Незабаром з’ясувалося, що «мати Ксенія» часто вживає наркотики і торгує ними. Через ці вчинки її заарештували і засудили до в'язниці, а після виходу з в'язниці вона зникла.

Лазович залишила Сербію в листопаді 2014 року і вирушила на схід України, приєднавшись до проросійських бойовиків «Оплот».

Нагадаємо, про участь сербських найманців у війні на Донбасі раніше повідомлялося неодноразово. Служба безпеки України, зокрема, повідомляла, що в лавах «ЛНР» воюють понад 300 сербів. А сербська прокуратура навіть порушила 45 кримінальних справ проти своїх громадян за участь у війні в Україні та Сирії.

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