Що в жодному разі не можна робити на Покрову: заборони і забобони
У свято Покрови Пресвятої Богородиці не варто займатися важкою фізичною роботою
Християни 1 жовтня святкують Покрову – одне з найбільших релігійних свят на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Цього дня з особливою урочистістю проходять богослужіння у храмах, присвячених цій події, тому потрібно не порушувати «правил» свята і знати, що не можна робити у цей день.
У свято Покрови Пресвятої Богородиці не варто:
- займатися важкою фізичною роботою, бо існує ризик захворіти. Щоправда, вважалося, якщо дівчина на Покрову пектиме хліб, просячи в Пречистої собі чоловіка – Діва Марія неодмінно зглянеться;
- не можна влаштовувати генеральне прибирання в будинку, оскільки тоді позитивна енергія покине дім;
- не рекомендується відмовляти в допомозі, бо тоді накличете невдачі;
- заборонено лихословити;
- пліткувати;
- сваритися та сперечатися, бо привабите негативну енергію в будинок;
- вживати алкоголь та переїдати. Посту на свято немає, але краще дотримуватися помірності в їжі;
- не годиться позичати гроші;
- не бажано дівчині відмовляти женихові, якщо приїхав зі сватами: потім іще три роки доведеться дівувати;
- після Покрови нічого не сіють і в полі не працюють:«Хто сіє по Покрові, тому нічого дати корові», пише «Рідна».
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