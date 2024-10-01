У свято Покрови Пресвятої Богородиці не варто займатися важкою фізичною роботою

Християни 1 жовтня святкують Покрову – одне з найбільших релігійних свят на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Цього дня з особливою урочистістю проходять богослужіння у храмах, присвячених цій події, тому потрібно не порушувати «правил» свята і знати, що не можна робити у цей день.