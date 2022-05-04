Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив готовність до розмови з президентом України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий до переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це у середу, 4 травня, повідомляє Die Zeit.

Під час візиту в Бухарест Штайнмаєр сказав, що хотів би висловити свою підтримку, зокрема під час діалогу з Зеленським, «якщо це можливо», і наголосив, що «німці всім серцем підтримують Україну».

Тим часом глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц перебував з візитом у Києві, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, спікером парламенту Русланом Стефанчуком та мером Києва Віталієм Кличком.

Повідомляється, що Мерц рекомендував канцлерові ФРН особисто приїхати до України.

Своєю чергою американське видання Politico з посиланням на джерела в Берліні повідомляє, що президент Німеччини не контактував з президентом України відтоді, як три тижні тому в ЗМІ з’явилася інформація про те, що в Києві нібито не хочуть його бачити, а запит на телефонну розмову поки що «залишається без відповіді».

Додамо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що інформація про «небажання» Києва прийняти Штайнмаєра «заважає» візиту його самого в Україну.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що ні президент Німеччини, ні його офіс офіційно не зверталися до Києва з приводу візиту в Україну.

12 квітня стало відомо, що президент Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні зв’язки останнього з Росією. Пізніше Штайнмаєр заявив, що був готовий приїхати до Києва разом із колегами з Польщі та країн Балтії, але, за його словами, «у Києві цього не хотіли».

Заступник глави ОП Андрій Сибіга заявив, що інформація про небажання України прийняти президента Штайнмаєра була «протокольним непорозумінням».