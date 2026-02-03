Сєргєй Зотов причетний до воєнних злочинів в Україні

На одній із позицій російських військ спецпризначенці ГУР МО України виявили тіло Сєргєя Зотова, 1990 року народження, причетного до вбивств цивільного населення та знущань над українськими військовополоненими. Про це розвідники повідомили у вівторок, 3 лютого.

Зотов мав позивний «Псіх» і називав свою позицію «Могилою». Він служив у 35-й мотострілецькій бригаді 41-ї загальновійськової армії ЗС Росії.

Перед загибеллю в особистих переписках Зотов вихвалявся званням старшого лейтенанта та посадою начальника групи розшуку дезертирів, фактично керуючи загородзагоном. Він також визнавав своє ім’я в українських списках воєнних злочинців, що підтверджує його причетність до скоєних злочинів.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що на Донеччині українські розвідники виявили тіло громадянина Філіппін Джона Патріка, який воював проти України у складі Збройних сил Росії.