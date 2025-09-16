У вівторок, 16 вересня, у Луцьку та Волинській області прогнозують стрімке погіршення погоди. Очікуються дощ, град, грози та пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження, місцевих жителів закликають бути обережними.

Як повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології, до кінця дня 16 вересня погода буде мінливою. Зокрема, очікуються значні опади, град (6-19 мм), грози та шквали вітру. Температура повітря коливатиметься від +15°С до +20°С.

У середу, 17 вересня, місцями очікуються короткочасний дощ і гроза. У Волинській області вночі прогнозують від +7°С до +12°С, а вдень від +14°С до +19°С. У Луцьку температура вночі знизиться до +9°С, а вдень зросте до +18°С.

У четвер, 18 вересня, буде хмарно з проясненнями, місцями – дощ. Температура вночі становитиме +10°С, а вдень зросте від +11°С до +18°С.

Погода в пʼятницю, 19 вересня, у Луцьку буде хмарною. Проте синоптики не прогнозують опадів. Вночі температура повітря складатиме +12°С, а вдень зросте до +18°С.