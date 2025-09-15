За підрахунками економістів, через спеку, посухи та повені Європа влітку 2025 року втратила щонайменше 43 млрд євро. Про це у понеділок, 15 вересня, повідомила газета The Guardian.

У повідомленні зазначають, що економічний удар від екстремального літа склав 0,26% від ВВП ЄС у 2024 році, а до 2029 року збитки можуть зрости до 126 млрд євро. Найсильніше постраждали Кіпр, Греція, Мальта і Болгарія, де короткострокові втрати перевищили 1% доданої вартості економіки. Великих збитків зазнали також Іспанія, Італія та Португалія.

Та як зауважили економісти з Університету Мангейма та Європейського центрального банку, ці розрахунки не враховують рекордні лісові пожежі, що охопили південь Європи.

«Справжні витрати екстремальної погоди проявляються поступово, оскільки такі події впливають на життя і доходи через широкий спектр каналів», – зазначила авторка дослідження, економістка Сехріш Усман.

