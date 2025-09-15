Втрати Європи від екстремальної погоди влітку перевищили 40 млрд євро
До теми
За підрахунками економістів, через спеку, посухи та повені Європа влітку 2025 року втратила щонайменше 43 млрд євро. Про це у понеділок, 15 вересня, повідомила газета The Guardian.
У повідомленні зазначають, що економічний удар від екстремального літа склав 0,26% від ВВП ЄС у 2024 році, а до 2029 року збитки можуть зрости до 126 млрд євро. Найсильніше постраждали Кіпр, Греція, Мальта і Болгарія, де короткострокові втрати перевищили 1% доданої вартості економіки. Великих збитків зазнали також Іспанія, Італія та Португалія.
Та як зауважили економісти з Університету Мангейма та Європейського центрального банку, ці розрахунки не враховують рекордні лісові пожежі, що охопили південь Європи.
«Справжні витрати екстремальної погоди проявляються поступово, оскільки такі події впливають на життя і доходи через широкий спектр каналів», – зазначила авторка дослідження, економістка Сехріш Усман.
