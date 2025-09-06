6 і 7 вересня збережеться спекотна погода

Синоптики зафіксували у Львові черговий температурний рекорд. Попередній рекорд цього дня фіксували у 2002 році.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 5 вересня максимальна температура повітря у Львові становила +29,4°С. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 2002 році і становило +29,1°С.

Додамо, що на вихідні синоптики прогнозують спекотну погоду з невеликим дощем. Зокрема, в суботу, 6 вересня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 25-27°С тепла.

У неділю, 7 вересня, прогнозують невелику хмарність, по обіді місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 13-15°С, вдень 24-26°С тепла.