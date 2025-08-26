Синоптики розповіли, якою буде погода у перші дні вересня
Новини Львова від ZAXID.NET за 26 серпня
У вівторок, 26 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Провели унікальну операцію. У Львові хірурги вирівняли хребет 12-річної дівчинки, який викривився аж на 160 градусів.
- Останки до півсотні солдатів та артефакти. У Львові на Збоїщах завершують українсько-польські дослідження військових захороненню.
- Кінець серпня на обіцяє бути теплим і сонячним. У Львівському гідрометцентрі розповіли про погоду.
- Підготовка до школи. Як дитячий будинок сімейного типу готується до школи.
- Вигулює, годує та прибирає за тваринами. Ветеран з ампутованою рукою щодня доглядає 60 собак в ЛКП «Лев».
