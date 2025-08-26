У вівторок, 26 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Провели унікальну операцію. У Львові хірурги вирівняли хребет 12-річної дівчинки, який викривився аж на 160 градусів. Останки до півсотні солдатів та артефакти. У Львові на Збоїщах завершують українсько-польські дослідження військових захороненню. Кінець серпня на обіцяє бути теплим і сонячним. У Львівському гідрометцентрі розповіли про погоду. Підготовка до школи. Як дитячий будинок сімейного типу готується до школи. Вигулює, годує та прибирає за тваринами. Ветеран з ампутованою рукою щодня доглядає 60 собак в ЛКП «Лев».

