Тривогу оголошуватимуть лише в районах, де є безпосередня загроза

Державна служба України з надзвичайних ситуацій визначила Львівщину як одну з 12-ти областей України, де з 1 вересня 2025 року сигнал «Повітряна тривога» подаватиметься диференційовано. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА на своїй фейсбук-сторінці.

Що означає диференційований сигнал

Сигнал «Повітряна тривога» оголошуватимуть в окремих районах Львівщини – там, де є безпосередня небезпека від наближення безпілотних літальних апаратів.

Водночас у випадку загрози застосування аеробалістичної ракети «Кинджал» повітряна тривога оголошуватиметься по всій території України одночасно.

У департаменті цивільного захисту зазначили, що технічно Львівщина готова до територіальної системи оповіщення, зокрема, система дозволяє включити як усі гучномовці одночасно, так і окрему сирену.

«Просимо також з розумінням ставитись до випадків, де може статись поодинокий збій. У випадку, якщо місцева система оповіщення спрацьовуватиме некоректно, просимо звертатись до відповідних підрозділів міських, сільських та селищних рад», – додали в департаменті.

Де ще дізнатися про повітряну загрозу

Окрім того, відслідковувати безпекову ситуацію на Львівщині можна в таких офіційних джерелах: