Пожежа зайнялася внаслідок російського обстрілу Мукачева 21 серпня

Пожежу, яка сталася внаслідок нічної атаки росіян 21 серпня на завод побутових приладів та електроніки «Флекстронікс» американської компанії Flex International у Мукачеві, гасили протягом двох діб. Ліквідацію масштабного загоряння завершили, повідомили у пресслужбі ДСНС у суботу, 23 серпня.

За даними рятувальників, вогонь поширився на 7000 м² на території підприємства. Його вдалося загасити лише через два дні з моменту атаки.

«Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Для ліквідації пожежі залучали 13 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня росіяни атакували завод «Флекстронікс» у Мукачеві двома ракетами «Калібр». На момент удару на заводі перебували 600 працівників нічної зміни, щонайменше 19 із яких постраждали.

За даними Закарпатської ОВА, на відновлення заводу хочуть виділити до 16 млн грн з бюджету. Гроші планують виділити на відновлення підприємства, тому що він його функціонування залежать «тисячі сімей».

Зазначимо, американська компанія Flex є другою в світі з контрактного виробництва цивільних побутових приладів, електроніки та дизайну. У компанії є партнерська співпраця з Nike, Google, Teradata, Bose та Lenovo. На Закарпатті компанія відкрила виробництво у 2000 році, а новий завод «Флекстронікс» у Мукачеві відкрили 2012 року.

На обстріл заводу 22 серпня відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що говорив з російським диктатором Владіміром Путіним та висловив йому своє незадоволення через удар по заводу.