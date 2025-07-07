У Гідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності погодніх умов

Через проходження холодного фронту 8-10 липня по території Закарпатської області очікують зниження температури до +9°С та значні дощі, місцями з градом.

Як повідомили у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, у середньому температура повітря знизиться на 8-10 градусів.

Вночі 8 липня на Закарпатті – 13-18°С тепла, вдень +26-31°С, на високогір’ї – до 22°С тепла. Вночі 9 липня – 12-17°С тепла, вдень + 15-20°С, вночі 10 липня +9-14°С, вдень +14-19°С, в горах місцями 9-14ºС тепла.

«Вдень 8 та вночі 9 липня очікується дощ, місцями значний, в окремих пунктах сильні зливи, град. На більшій частині території області передбачаються грози, під час яких шквалисте посилення вітру до 19-24 м/с», – зазначили синоптики.

У Гідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності погодніх умов. Негода на Закарпатті може призвести до порушень електропостачання, руху транспорту на окремих ділянках доріг та роботи служб комунального господарства, зв’язку, будівельної та туристично-рекреаційної галузей.