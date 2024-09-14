Відсутність системи ABS може призвести до потенційного перекидання транспортних засобів та збільшення аварійних ситуацій на дорозі

Антиблокувальна гальмівна система (ABS) є невід’ємною опцією для підвищення безпеки, яка призначена для запобігання блокуванню коліс під час гальмування, щоб уникнути заносу та забезпечити кращий контроль над автомобілем в умовах заносу. Відсутність системи ABS може призвести до потенційного перекидання транспортних засобів та збільшення аварійних ситуацій на дорозі, пише Carwow.

Що таке система ABS

Термін ABS означає антиблокувальну систему гальм. Ця функція безпеки призначена для запобігання блокуванню коліс під час гальмування з метою уникнення заносу.

ABS складається з комп’ютерних датчиків та електромагнітних клапанів, які наглядають за швидкістю обертання коліс. Коли система визнає, що колеса можуть заблокуватися під час екстреного гальмування, вона регулює гальмівний тиск, щоб зберегти зчеплення з дорожнім покриттям. Антиблокувальна система дозволяє водіям зберігати більше контролю над автомобілем, регулюючи гальмівний тиск.

Відсутність ABS може призвести до втрати контролю над транспортним засобом в умовах заносу та можливого перекидання. Особливо важливою є роль цієї системи безпеки на мокрих чи слизьких поверхнях. Проте слід зауважити, що ABS не завжди скорочує гальмівний шлях автомобіля. На більшості дорожніх покриттів автомобіль, обладнаний антиблокувальною системою, зазвичай зупиниться швидше, ніж без неї. Але на слизьких дорогах активована система ABS під час різкого гальмування може збільшити гальмівний шлях, проте дасть можливість керувати автомобілем більш ефективно.

Як працює система ABS

Основною метою антиблокувальної гальмівної системи є збереження контролю водія над автомобілем у ситуаціях екстреного гальмування. Принцип роботи ABS полягає в тому, щоб дозволити водієві зберегти керування транспортним засобом під час несподіваного гальмування, не обмежуючи можливість різкого маневрування прямо під час процесу гальмування. Саме ці два аспекти роблять цю систему ефективним засобом безпеки для водіїв під час керування автомобілем.

Антиблокувальна система гальм працює за циклічним принципом та має низку важливих функцій:

забезпечення мінімальної дистанції гальмування;

збереження керованості під час гальмування;

адаптація до різних зовнішніх умов, таких як суха, мокра чи слизька дорога (адаптивність);

плавне гальмування без ривків;

збереження працездатності гальмівної системи при відмові ABS;

мінімальне споживання енергії для роботи;

стійкість до впливу зовнішніх магнітних полів;

сигналізація та діагностика несправностей при відмові.

Блок управління, отримуючи електричні сигнали від датчиків кутової швидкості, порівнює ці значення. У випадку загрози блокування одного з коліс, він контролює відповідний випускний клапан, щоб утримати тиск в гальмівному циліндрі колеса. При подальшому натисканні на гальмівну педаль тиск не збільшується, але при цьому шина не блокується, забезпечуючи ефективніше гальмування та збереження керованості.

При тривалому блокуванні колеса, система відкриває відповідний випускний клапан, щоб зменшити тиск в гальмівному циліндрі, дозволяючи колесу обертатися. У разі нестачі тиску у системі, ABS активує насос зворотної подачі для підтримання адекватного тиску в контурі. Водій відчуває пульсацію педалі гальма.

Цикл роботи системи повторюється до завершення гальмування або припинення блокування коліс. Система ABS функціонує без відключення.

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Які типи антиблокувальних систем існують

Чотириканальні, чотири датчики. У цій системі кожне колесо має свій окремий датчик швидкості та клапан, що надає максимальний контроль.

Триканальні, три датчики. Цей варіант зазвичай використовується на пікапах. Передні колеса мають окремі клапани та датчики швидкості, а задні колеса об’єднані в один клапан і один датчик швидкості на задній осі.

Одноканальні, один датчик. Ця система використовує один клапан і один датчик швидкості для контролю всіх чотирьох коліс і розташована на задній осі, що теж часто можна зустріти на пікапах.

Для чого система ABS потрібна в автомобілях

За відсутності антиблокувальної системи гальм колеса можуть блокуватися, що призведе до неможливості контролю транспортного засобу та його траєкторії руху.

Як вже згадувалось вище – основним завданням ABS є забезпечення рівномірного та безпечного гальмування на дорогах з різним покриттям. До прикладу змоделюємо ситуацію: часто в зимовий період автомобіль однією парою коліс може рухатись по сухому асфальту, тоді як інша по обледенілому узбіччю. Транспортний засіб без цієї системи ризикує втратити стійкість і його «понесе».

Які недоліки даної системи

Менша ефективність гальмування на дорогах з м’яким покриттям. Можна часто почути скарги на зменшення ефективності гальмування на дорогах із піщаним чи грунтовим покриттям. В таких випадках колеса не можуть «зариватися» в покриття, а натомість створюють ефект «ковзання», тим самим подовжуючи гальмівний шлях.

Проблеми при використанні шипованих шин. Водії також вказують на збільшений гальмівний шлях при роботі системи ABS в парі з шипованими шинами. Це пов’язано з тим, що система не завжди ефективно працює на дорогах, де шипи «скользять» замість зариватися в поверхню.

Отже, незважаючи на беззаперечні переваги використання системи ABS, існують обставини, де вона може виявитися менш ефективною.

Які бувають основні несправності системи

Існує кілька типових проблем, які можуть виникнути у системі антиблокувального гальмування (ABS). Основні поломки:

Датчики коліс. Вони можуть засмічуватися або пошкоджуватися, що призводить до неправильного читання швидкості колеса і, отже, до неправильної роботи системи.

Електричні з’єднання. Проблеми з електроживленням або короткі замикання можуть призвести до втрати зв’язку між датчиками, блоком керування та іншими компонентами системи.

Блок керування (ECU). Неполадки в електронному блоці керування можуть виникнути через електричні проблеми, програмні помилки або механічні пошкодження.

Гідропривід. Знос або ушкодження гідрокомпонентів, таких як прокладки або ущільнювачі, може спричинити витік гальмівної рідини та втрату ефективності системи.

Насос. Витіки, ушкодження або знос компонентів насоса можуть призвести до зниження тиску в системі і, як наслідок, до неправильної роботи.

Шлейфи або магістралі. Шлейфи, які передають сигнали між різними компонентами ABS, можуть піддаватися корозії або пошкодженню.

Актуатори клапанів. Актуатори, які відповідають за керування клапанами, можуть заклинити.

Своєчасний огляд та регулярне технічне обслуговування можуть допомогти запобігти багатьом з цих проблем і підтримувати надійну роботу системи.