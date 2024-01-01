Чоловіки святкували Новий рік і розважалися салютами з балкона

У Чернігові четверо чоловіків під час дії повітряної тривоги вдень 1 січня запустили з балкона салют. Сусідка злякалася вибуху і повідомила у поліцію, однак порушники не відчинили дверей. На місце викликали спецпризначенців, які вибили двері і затримали хуліганів.

«Сьогодні, близько 14-ї години, надійшло повідомлення, що на вулиці Івана Мазепи з балкону багатоповерхівки невідомі особи запускають феєрверки. Заявниця вказала номер квартири, звідки летів феєрверк, а на вулиці під вікнами інспектори виявили залишки піротехнічних виробів», – повідомили у патрульній поліції Чернігова.

Патрульні стукали і дзвонили в двері квартири, звідки запускали салюти, однак там не відчинили, хоч і було чутно, що всередині є люди. Тоді патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу і батальйон поліції особливого призначення.

Поліцейські вибили двері квартири і затримали чотирьох чоловіків. Зараз ними займаються слідчі. Попередньо їм інкримінують хуліганство.

«За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення “Чернігів” поліцейські провели обшук в приміщенні, вилучили рештки запущеного феєрверка – зловмисники заховали його в туалеті. Поліція встановила, що до хуліганства причетні четверо нетверезих молодиків, які разом святкували Новий рік», – додали у поліції Чернігова.

Нагадаємо, в Україні на час дії воєнного стану заборонено використання будь-яких піротехнічних засобів. Також є закон про використання окремих видів феєрверків, заборона якого буде чинною і після війни. За інформацією Нацполіції, у новорічну ніч зафіксували одне порушення цієї заборони. У Черкасах 39-річний громадянин Росії застосував піротехнічний засіб. На нього склали протокол про адмінпорушення за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП.