Довідка про те, що людина, яка прибуває в Україну, щеплена від коронавірусу російською вакциною «Спутник V», не дає права для в’їзду, а результати тесту на Covid-19 і документ про вакцинацію, що пред'являються на кордоні з Україною, повинні містити достатню інформацію.

довідка про щеплення російською вакциною права на в'їзд не дає/

Державна прикордонна служба у четвер, 10 червня, повідомила, що отримала роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я та просить громадян врахувати інформацію про те, як мають бути оформлені такі документи і якими вакцинами вони мають бути імунізовані. Зокрема, за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною «Спутник V».

Як розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі «Українській правді», , на кордоні з Росією за ці два дні було зафіксовано 15 таких спроб з боку громадян Росії. У зв’язку з цим, Демченко наголосив, що документ про щеплення «Спутником» не дає права на в’їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВООЗ.

Згідно з останньою постановою уряду, яка спрощує перетин кордону під час карантину, іноземним громадянам та особам без громадянства для в'їзду в Україну (у т.ч. власникам посвідки на тимчасове проживання в Україні), окрім обов’язкового полісу страхування від COVID-19, необхідно мати або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, які Всесвітня організація охорони здоров’я включила до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Такий документ повинен бути англомовним або мати англомовний переклад.

Експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-COV-2 має містити таку інформацію:

повне ім’я та прізвище особи пацієнта;

щодо дослідження: назву захворювання або збудника хвороби (Covid-19, SARS-CoV-2 тощо);

тип дослідження (immunochromatographic testing, immunochromatography assay, ICA, Lateral flow assay, LFT, rapid antigen test тощо);

дату та час забору матеріалу;

результат тесту (negative, not detected);

країну проведення дослідження;

назву закладу, що видав результат тесту;

унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

Результат тестування на Covid-19 методом експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав, у яких проведено тестування.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації ВІД Covid-19 має містити таку інформацію:

повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документа (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;

назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис та печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19, може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав, у яких проведено вакцинацію від Covid-19.

Такі результати тестів та документ про вакцинацію дають можливість українцям чи іноземцям, які постійно проживають в Україні, уникнути самоізоляції під час повернення з-за кордону.

Які вакцини ВООЗ включила до переліку дозволених станом на 10 червня

Окремо варто враховувати, що вакцини, щодо яких може бути розглянутий документ про отримання повного курсу вакцинації від Covid-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Наразі до такого переліку належать: