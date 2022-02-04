Уряд США передав українським прикордонникам 40 зі 100 запланованих пікапів Mitsubishi L200. Про це повідомила Державна прикордонна служба України 4 лютого.

Як повідомляє ДПСУ, пікапи вже незабаром відправляться на кордон. Водночас, Загальна сума допомоги українським прикордонникам від уряду США має сягнути 20 млн доларів.

Окрім транспортних засобів прикордонники також отримають переносні тепловізори, пневмокаркасні намети, балістичні шоломи, модульні захисні балістичні бронежилети та інше обладнання.

Зазначимо, що раніше Україна отримала від Франції три нових прикордонних гелікоптери AIRBUS Н125. 4 лютого їх вже передали Окремій Одеській авіаційній ескадрильї.