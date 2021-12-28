Сполучені Штати та Державна прикордонна служба України домовились про спільні проекти, на реалізацію яких США виділять Україні загалом 24,5 млн доларів.

Держприкордонслужба та посольство США кілька тижнів тому підписали План спільних дій щодо реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги обсягом 20 мільйонів доларів. Як повідомила Держприкордонслужба у вівторок, 28 грудня, Він спрямований на безпеку північного та східного кордонів України.

Гроші у рамках цього проекту виділять на:

сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси;

індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах;

транспорт і засоби зв’язку.

Проект розпочнеться в січні і буде реалізований протягом 2022 року. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів. Гроші отримають ті прикордонні загони, які виконують завдання на кордоні з Росією та Білоруссю.

Крім того, у межах співробітництва з Державним департаментом США, прикордонники реалізують ще один проект, вартістю 4,5 млн доларів. Гроші в рамках цього проекту витратять на допомогу в нарощенні можливостей прикордонної служби елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. За інформацією ДПСУ, він спрямований на розвиток інфраструктури кордону.