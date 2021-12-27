Паркан на кордоні з Росією починається на території Харківської області

На кордоні з Росією в Луганській області у цьому році збудували 100 кілометрів паркану з колючим дротом, повідомило в понеділок, 27 грудня, «Суспільне».

Паркан починається ще з Харківської області. Його довжина – 100 км, висота – два метри. Паркан обтягнутий колючим дротом, встановлено чотири оперативні центри та 15 камер відеоспостереження.

Також біля кордону облаштовано протитранспортний рів та контрольно-слідову смугу. Цей комплекс допомагає відстежити та затримати правопорушників, але навряд чи зупинить наступ важкої техніки, розповіли прикордонники.

«Цей комплекс нам не допоможе втримати важку техніку у разі її наближення до державного кордону, але допоможе виграти час», – сказала речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

Вона пояснила, що оператор комплексу бачитиме наближення ворожої техніки та повідомить про це чергові сили, резервні прикордонні підрозділи та Збройні сили України.

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай упевнений, що особового складу військових та техніки вистачить, щоб захистити кордони області від можливого вторгнення Росії. За його словами, в Україні є близько 400 000 ветеранів війни на Донбасі, частина з яких, «буквально 30%», знову піде захищати батьківщину. Також в області проводяться тренування територіальної оборони, яка зможе виконувати завдання за необхідності та знатиме, що робити.

Крім того, він зазначив, що до кінця року ОДА має опублікувати план евакуації населення у разі повномасштабного наступу Росії.