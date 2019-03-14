США проведуть випробування крилатих ракет середньої дальності

Сполучені Штати оголосили про намір випробувати крилату ракету наземного базування з дальністю польоту близько 1000 кілометрів, які раніше були заборонені двостороннім договором із Росією.

Про це 14 березня повідомляє портал MilitaryTimes. Представник Пентагону заявили, що якщо випробування пройдуть успішно, ракета може бути розгорнута приблизно через 18 місяців і буде мати дальність дії близько 1000 кілометрів. За словами чиновника, США також сподіваються провести випробування балістичної ракети середньої дальності в листопаді. Він зазначив, що обидві ракети будуть звичайними, а не ядерними.

Зазначимо, що Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між СРСР і США був підписаний 8 грудня 1987 року. Документ покликаний сприяти обороні США і їх союзників у Європі і на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та використовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

4 грудня 2018 року держсекретар США Майк Помпео заявив, що США висунули Росії 60-денний ультиматум на відновлення виконання Договору. За його словами, серед різних порушень, які Росія здійснювала впродовж багатьох років, - розробка і випробування з середини 2000-х років нової ракетної системи РФ «Новатор 9М729», яка дозволяє запускати крилаті ракети на надмірні відстані, заборонені договором.

Росія заперечувала усі звинувачення США. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія шкодує про рішення США і звинувачує Вашингтон у «небажанні вести будь-які суттєві переговори».

У Сполучених Штатах прийшли до висновку, що Росія істотно порушує цей договір, і вирішили припинити свої зобов'язання за Договором як засіб захисту у відповідь на дії РФ. Держсекретар Помпео заявляв, що якщо Росія не відновить дотримання положень цієї угоди, США почнуть процес виходу з договору.

1 лютого Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.