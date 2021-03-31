Олександр Лукашенко розпочав репресії проти людей, які протестували проти його президентства

США вирішили з 26 квітня відновити економічні санкції проти дев'яти білоруських підприємств через погіршення ситуації з правами людини в країні. Про відновлення санкцій повідомили в Держдепі.

Тепер відновлені санкції стосуватимуться комерційної організації «Белорусский нефтяной торговый дом», концерну «Белнефтехим» і його американської філії, компаній «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» і «Полоцк Стекловолокно».

Санкції передбачають, що підприємствам і громадянам США буде заборонено вступати в економічні та фінансові стосунки з цими організаціями. Усе майно та рахунки підсанкційних компаній, що розташовані на території США, будуть заморожені.

Зауважимо, що Вашингтон ввів санкції щодо низки нафтохімічних компаній Білорусі після президентських виборів 2006 року, заявивши про порушення прав людини. У жовтні 2015 року санкції призупинили після звільнення низки політв'язнів. Далі їх неодноразово продовжували.

Приводом для відновлення санкцій стало погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, кажуть у Держдепі. Наразі статус політв’язнів у Білорусі мають 325 людей.

Нагадаємо, у Білорусі після безпрецедентних фальсифікацій на виборах президента 2020 року почалася хвиля протестів і страйків. Білоруси вимагають чесних виборів без Олександра Лукашенка, якого ЦВК віддала перемогу. Акції протесту супроводжуються кривавими нападами з боку силовиків. Бійці ОМОН застосовують проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Під час розгону антиурядових мітингів загинула невстановлена кількість протестуючих, тисячі отримали поранення. Рахунок затриманих йде на десятки тисяч. Багатьох по кілька днів утримують в СІЗО, піддаючи тортурам.

Раніше низка країн та ЄС ввели санкції проти Білорусі через фальсифікації виборів і розгін протестів. У лютому ЄС вирішив на рік продовжити санкції проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.