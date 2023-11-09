Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати виділили для України, вже використано. Виділення наступних пакетів допомоги наразі блокується через кризу в Конгресі. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 млрд доларів, і це не лише безпекова допомога, це економічна, фінансова допомога та гуманітарна допомога – ми використали приблизно 96% того, що залишилось», – сказав Кірбі.

Він закликав Конгрес США схвалити запит на додаткову допомогу для України. За словами Кірбі, використано понад 90% коштів для безпекової допомоги Україні.

«Міноборони США має приблизно до 1,1 млрд доларів для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит», – зазначив він.

При цьому координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США наголосив, що потрібно продовжувати надавати Україні безпекову допомогу, щоб Сили оборони могли максимально використати час до того, як погода почне погіршуватись і їм буде важче просуватись.