Дрони полегшать виконаня завдань для ЗСУ

З 24 лютого 2022 року однією з найнагальніших потреб ЗСУ стали дрони різноманітного типу. Вони дозволяють «бачити» на далекі відстані, визначають координати та допомагають працювати іншим видам техніки. А деякі БпЛА здатні потрапити туди, куди важко дістатися людям, і виконати надважливі завдання.

Відтак дрони дуже допомагають ЗСУ, однак дуже легко втрачаються з низки причин. Тож як держава, так і волонтери намагаються закрити цей запит. Не стоїть осторонь і український бізнес.

Зокрема, українська компанія COSMOLOT запустила проект Cosmolot Airlines. Його метою є створення власних «авіаліній», які складатимуться з безпілотників, спеціально призначених для виконання завдань в особливо небезпечних регіонах.

У компанії зазначили, що Cosmolot Airlines створені з урахуванням реалій сьогодення та тих подій, які відбуваються в Україні.

«Ідея виникла нещодавно, і як результат ми будемо мати можливість посилити ЗСУ абсолютно новітніми та ефективними технологіями. Точну кількість літаків та їх дислокацію ми поки не називаємо. Але те, що наші авіалінії будуть функціональними та корисними для України, не викликає сумнівів», – коментують у COSMOLOT.

Наразі тривають завершальні дії по реалізації проекту. Найближчим часом компанія обіцяє розкрити всі деталі. Дізнатись першим подробиці та новини Cosmolot Airlines можна буде з офіційних джерел компанії Cosmolot.