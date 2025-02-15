На судове засідання Володимир Фатєєв не з’явився, однак подав заяву про розгляд справи без його участі

Мешканця Львівщини судили за спробу потрапити до Польщі поза пунктами пропуску. Тепер він має сплатити 8500 грн штрафу.

Як йдеться в матералах справи, 5 січня 2025 року о 13:20 Володимир Фатєєв, спільно із громадянином України, намагався незаконно перетнути державний кордон України з Польщею поза пунктами пропуску. Відбувалося це на території Хирівської об’єднаної територіальної громади Самбірського району Львівської області. Його затримав прикордонний наряд на околиці населеного пункту Скелівка.

На судове засідання Володимир Фатєєв не з’явився, однак подав заяву про розгляд справи без його участі.

Старосамбірський районний суд Львівської області визнав винним Володимира Фатєєва у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та оштрафував на 8500 грн. Також він має сплатити 605 грн судового збору.