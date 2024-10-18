Любешівський районний суд виніс вирок 36-річному Сергію Іванісіку за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень односельцю, від яких останній помер. Відомо, що бійка між чоловіками виникла на ґрунті ревнощів. За скоєне обвинуваченому призначили девʼять років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 14 жовтня, інцидент стався 29 серпня 2020 року на березі озера Любʼязь у Камінь-Каширському районі. Близько 20:00 місцевий житель Сергій Іванісік, який перебував у стані алкогольного спʼяніння, напав на знайомого і наніс йому декілька ударів по голові та тулубу. Орієнтовно о 22:00 обвинувачений із потерпілим сіли в автомобіль Volkswagen Passat і поїхали в урочище Дамба між селами Любʼязь і Підкормілля, де Сергій Іванісік продовжив бити знайомого. Від отриманих травм потерпілий через декілька годин помер. За даними слідства, обвинувачений скоїв злочин на ґрунті ревнощів і з метою помсти за моральну образу.

Сергій Іванісік визнав свою вину частково й стверджував у суді, що у день злочину перебував із потерпілим в одній компанії, де вони разом вживали алкоголь. Під час чаркування він нібито запитав у потерпілого про його стосунки зі своєю ексдружиною. Після цього між чоловіками виник конфлікт і завʼязалася бійка. Пізніше компанія вирішила поїхати в урочище, а оскільки потерпілий був брудний – його посадили у багажник. По приїзду чоловіки продовжили випивати й обвинувачений знову побився із потерпілим. Сергій Іванісік стверджує, що після того, як побачив кров у потерпілого та рану між ребрами, то допоміг йому обмитися у ставку, дав свою футболку, завіз додому та посадив його біля копиці сіна. Втім, поки на місце події їхали медики «швидкої», чоловік від отриманих травм уже помер. Обвинувачений зазначив, що наміру позбавляти життя односельця не мав, про скоєне шкодує.

Суддя Віталій Глинянчук визнав Сергія Іванісіка винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) й призначив 9 років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має компенсувати рідним померлого 500 тис. грн моральної шкоди. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.