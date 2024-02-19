Волинський апеляційний суд виніс вирок інспектору Державної прикордонної служби, якого затримали на хабарі. Обвинувачений взяв у чоловіка призовного віку 6000 доларів за сприяння у виїзді до Польщі через пункт пропуску «Устилуг-Зосин». За скоєне прикордонник позбавлений права обіймати посаду на три роки й зобов’язаний заплатити 51 тис. грн штрафу.



Як вказано у вироку суду від 14 лютого, на початку вересня 2022 року до колеги обвинуваченого майстер-сержанта звернувся давній знайомий, який хотів з’ясувати правила перетину кордону. Під час розмови останній зазначив, що за 500 доларів готовий внести його дані у систему «Шлях», а за 10 тис. доларів – допоможе виїхати без будь-яких юридичних підстав на це.



«Обурений зухвалістю працівника ДПСУ, (громадянин – ред.) звернувся до правоохоронних органів та повідомив про обставини бесіди», – йдеться в повідомленні.



Співпрацюючи з правоохоронцями, чоловік знову звернувся до прикордонника і сказав, що готовий заплатити йому гроші за допомогу у перетині кордону. Наступної зустрічі вони домовилися, що прикордонник внесе його у систему «Шлях», а знайомий за це заплатить 6000 доларів. Тоді майстер-сержант долучив до справи обвинуваченого Сергія К. Вони внесли дані чоловіка в програму, як водія вантажівки. Зрештою, організували для нього незаконний виїзд за кордон, за що отримали обіцяну суму.



Відомо, що обвинувачений Сергій К. – уродженець села Щитинь Любешівського району Волинської області, не судимий, одружений, має двох неповнолітніх дітей, є інвалідом ІІ групи.



Головуючий суддя Василь Подолюк призначив покарання Сергію К. у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності на три роки.