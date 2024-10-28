Волочиський районний суд виніс вирок завідувачу господарством місцевої лікарні Миколі Чернію, який допустив до роботи в каналізаційному колодязі нетверезого працівника. У результаті потерпілий туди впав і потонув. Обвинуваченого визнали невинним і виправдали.

Як йдеться у вироку від 22 жовтня, у липні 2023 року завідувач господарством Волочиської багатопрофільної лікарні Микола Черній дав усну вказівку слюсарю-сантехніку взяти на підмогу робітника по обслуговуванню і поточному ремонту будівель, аби полагодити й розчистити каналізаційний колодязь. Останній перебував у стані алкогольного спʼяніння, проте його все одно допустили до виконання завдання. Зрештою, чоловік впав у колодязь і потонув. Згідно з даними судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок асфіксії від закриття дихальних шляхів рідиною при утопленні. Крім того, кількість алкоголю в його крові становила 2,58 проміле.

Микола Черній свою вину не визнав. Він розповів, що у день нещасного випадку викликав на розчистку колодязя спеціалізовану бригаду КП «Джерело», проте перед тим попросив слюсаря та потерпілого зафіксувати заглушки та підперти труби, аби уникнути підтоплення підвалу поліклініки. За словами обвинуваченого, колодязі мають глибину 1,2-1,6 м, і трубу можна було прочистити за допомогою троса, тому необхідності спускатися туди не було.

Суддя Євгеній Никофоров визнав Миколу Чернія невинним у звʼязку з недоведеністю, що в його діях був склад кримінального правопорушення, а тому виправдав. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.