Хмельницький апеляційний суд залишив незмінним вирок директору рівненської будівельної фірми Юрію Попку та виконробу Віктору Глущуку, які допустили до роботи на несправному підйомнику пʼятьох неповнолітніх працівників. Під час утеплення фасаду хлопці, які перебували у приводній колисці, рухнули донизу й зависли між восьмим і шостим поверхом. Один із потерпілих впав на землю і вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Втім, обвинувачені уникли покарання й отримали умовні терміни.

Як йдеться у вироку від 23 вересня, інцидент на вулиці Ранковій у Хмельницькому стався вранці 19 червня 2023 року. Близько 09:00 неповнолітні працівники ТОВ «Рівнефасад» працювали над утепленням фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Коли вони піднялися в приводній колисці на восьмий поверх, ліва частина конструкції раптово рухнула донизу і зависла майже перпендикулярно між восьмим і шостим поверхом. Один із хлопців віком 17 років впав на землю. Він отримав перелом склепіння черепа, розрив селезінки, забій легень і компресійний перелом декількох хребців, від яких без медичної допомоги міг померти. Через нещасний випадок потерпілому пожиттєво надали 1-Б групу інвалідності. Ще четверо хлопців отримали тілесні ушкодження, що не загрожували життю.

Директор ТОВ «Рівнефасад» Юрій Попко, який працевлаштував підлітків і не провів належного навчання щодо правил безпеки, визнав свою вину. Він зазначив, що у 2022 році хлопці проходили виробничу практику, після якої попросилися на роботу. Обвинувачений прийняв їх без перевірки документів. Водночас виконроб Віктор Глущук підтвердив у суді, що був відповідальний за перевірку справності підйомника й проведення інструктажу, але у день нещасного випадку перебував у Рівному.

Суддя Володимир Барчук визнав обох обвинувачених винними за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвели до тяжких наслідків). Віктор Глущук отримав півтора року іспитового терміну, а Юрій Попко – рік. Рішення ще можна оскаржити в касаційному суді.

Додамо, що ТОВ «Рівнефасад» було зареєстроване у Рівному в 2015 році й спеціалізується на організації будівництва будівель. Єдиним власником підприємства є Юрій Попко.