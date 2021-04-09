Верховний Суд України вперше ухвалив рішення, щодо законності виходу релігійної громади з юрисдикції УПЦ МП та входження до Православної церкви України. Про це йдеться в заяві ПЦУ.

Зазначається, що ще 6 квітня відбулося судове засідання Великої палати Верховного Суду з розгляду справи щодо законності зміни релігійною громадою села Сутківці Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції УПЦ МП та входження до ПЦУ.

За результатом засідання було ухвалене рішення про законність такої зміни підпорядкування.

«Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше, з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської православної церкви в Україні до Православної церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської православної церкви в Україні проти цього», – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що 23 лютого 2019 року релігійна громада Сутковець Хмельницької області у зв’язку з утворенням автокефальної Православної церкви України провела загальні збори, на яких ухвалила рішення перейти з РПЦ в Україні до ПЦУ. Натомість настоятель цієї громади не погодився з таким рішенням і звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним.

Господарський суд міста Києва в лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. Згодом це рішення було залишене без змін і судом апеляційної інстанції.

Проте 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання вже Великої палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення у касаційному порядку.

За результатом цього перегляду, вказані судові рішення були скасовані і в задоволенні позову було відмовлено повністю.

З початку 2019 року РПЦ в Україні було ініційовано більш ніж 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування.