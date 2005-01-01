Суд взяв під Варту Юрія Крисіна без права застави

Дарницький райсуд Києва арештував на два місяці без права внесення застави Юрія Крисіна, який, окрім того, що проходить у справі вбивства журналіста В’ячеслава Веремія, фігурує також у справі викрадення і катування активістів Євромайдану.

Його взяли під варту до 29 травня 2018 року, повідомило «Громадське ТБ».

На судовому засіданні прокурори назвали 4 основні підстави для обрання такого запобіжного заходу: продовження злочинної діяльності, вплив на інших учасників процесу, перешкоджання слідчим діям шляхом ухилення від судів і можливий ризик втечі.

Нагадаємо також, що 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва визнав Крисіна винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки у справі про побиття журналіста В’ячеслава Веремія, якого вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битами і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.