Енергогенеруюче підприємство з Чернігівщини визнали банкрутом

Господарський суд Івано-Франківської області зобов’язав компанію «ВЕС Прикарпаття» повернути Дубівській сільській громаді 11,2 га землі. Сталося це після того, як підприємство заборгувало за оренду землі 1,2 млн грн.

Як йдеться в ухвалі суду, винесеній 11 вересня, енергогенеруюче підприємство з Чернігівщини ТзОВ «ВЕС Прикарпаття» орендувало понад 11 гектарів землі у Калуському районі з 2019 року. Загальна вартість усіх орендованих ділянок – 89 млн грн.

«Всупереч умовам договору, орендар систематично не сплачував кошти та заборгував понад 1,2 млн грн, що завдало збитків місцевому бюджету», – розповіли 18 вересня в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Суд задовольнив позов правоохоронців, розірвав договір оренди і зобов’язав «ВЕС Прикарпаття» повернути землю Дубівській сільській громаді.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, власниками компанії «ВЕС Прикарпаття», зареєстрованої у вересні 2018 року у Корюківці Чернігівської області, є кияни Михайло Кучірка, Андрій Гріненко і Петро Багрій. 10 вересня 2024 року Господарський суд Чернігівської області повідомив про визнання «ВЕС Прикарпаття» банкрутом.