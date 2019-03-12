Торік на Донбасі через війну загинули 55 цивільних

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в 2018 році 279 жертв і постраждалих від конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. За цей час 55 цивільних осіб загинули і 224 отримали поранення.

«Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту», – йдеться в доповіді, яку було представлено в Києві у вівторок, 12 березня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, за звітний період, який охоплює час із 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року, було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення за всі періоди. Зокрема, загинули двоє цивільних, ще 11 чоловіків і троє жінок були поранені.

Зазначимо, що загалом за час російсько-української війни на Донбасі, яка триває з квітня 2014 року, загинули понад 13 тис. людей. Ця кількість включає як цивільних, так і військових.