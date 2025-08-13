Дональд Трамп сумнівається, що Путін припинить обстріли України

Дональд Трамп заявив, що сумнівається у можливості переконати російського диктатора Владіміра Путіна припинити обстріли України. Про це американський президент повідомив під час пресконференції у четвер, 13 серпня, передає NV.

Дональда Трампа запитали, чи вірить він у змогу переконати Владіміра Путіна не здійснювати удари по Україні.

«Я вже розмовляв з ним. У мене було багато хороших розмов із ним. А потім я повертаюся додому й бачу, що ракета влучила в багатоповерхівку. Тож, напевно відповідь на це – “ні”, тому що я вже мав цю розмову», – відповів Дональд Трамп.

Водночас президент США вкотре пригрозив Росії «серйозними наслідками» у разі відмови припинити вогонь. Однак, Дональд Трамп не уточнив про які саме наслідки йдеться.

«Мені не потрібно говорити. Будуть дуже серйозні наслідки», – заявив Дональд Трамп.

Окрім цього, глава Білого дому допустив проведення тристоронньої зустрічі (Зеленський, Трамп, Путін), у разі вдалих перемовин із російським диктором на Алясці. На думку Трампа, вона стане більш продуктивною, «адже перша – це щоб з’ясувати, де ми перебуваємо і що ми робимо».

«Друга зустріч, якщо перша пройде добре, відбудеться швидко. Я хотів би провести її майже одразу. І ми проведемо швидку другу зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був присутнім. Це буде зустріч, на якій, можливо, вдасться повністю вирішити питання, але… деякі важливі речі можуть бути досягнуті вже на першій зустрічі – це буде дуже важлива зустріч, яка підготує ґрунт для другої», – наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, вдень 13 серпня Володимир Зеленський, європейські лідери провели розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом. Під час онлайн-зустрічі були визначені п’ять головних принципів України щодо завершення війни. Зокрема, Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не буде виводити війська з Донецької області, а також не визнаватиме окуповані території російськими.