В травні на Донбасі загинули десятеро українських військових

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:211840

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Державний департамент США оприлюднив втрати українських військових на Донбасі за травень 2018 року і вкотре закликав Росію вивести свої війська з території України. Згідно з цими даними, втрати українських військових стали найбільшими від початку цього року.

«Травень був найкривавішим місяцем в цьому році для українських солдатів, які захищали свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої війська з Донбасу», – заявила представниця Держдепу США Хізер Ноєрт.

До слова, від початку червня цього року українські війська на Донбасі теж зазнали втр

ат. Зокрема, 6 червня в зоні бойових дій на Донбасі загинули двоє українських військових.

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