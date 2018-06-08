В травні на Донбасі загинули десятеро українських військових

Державний департамент США оприлюднив втрати українських військових на Донбасі за травень 2018 року і вкотре закликав Росію вивести свої війська з території України. Згідно з цими даними, втрати українських військових стали найбільшими від початку цього року.

«Травень був найкривавішим місяцем в цьому році для українських солдатів, які захищали свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої війська з Донбасу», – заявила представниця Держдепу США Хізер Ноєрт.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) June 8, 2018

До слова, від початку червня цього року українські війська на Донбасі теж зазнали втр

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) June 8, 2018

ат. Зокрема, 6 червня в зоні бойових дій на Донбасі загинули двоє українських військових.