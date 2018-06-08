В травні на Донбасі загинули десятеро українських військових

Державний департамент США оприлюднив втрати українських військових на Донбасі за травень 2018 року і вкотре закликав Росію вивести свої війська з території України. Згідно з цими даними, втрати українських військових стали найбільшими від початку цього року.
«Травень був найкривавішим місяцем в цьому році для українських солдатів, які захищали свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої війська з Донбасу», – заявила представниця Держдепу США Хізер Ноєрт.
До слова, від початку червня цього року українські війська на Донбасі теж зазнали втр
ат. Зокрема, 6 червня в зоні бойових дій на Донбасі загинули двоє українських військових.
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