У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу загинули двоє українських військових

Два військовослужбовці ООС загинули та два отримали поранення

За минулу добу проросійські колаборанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях Операції об'єднаних сил на Донбасі, в тому числі двічі з застосуванням важкого озброєння, двоє українських бійців загинули, двоє поранені. Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС на сторінці Facebook.

«Активізація російських окупаційних військ в темний час доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Широкине. Всього противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них два рази із застосуванням мінометів. Підрозділи Об'єднаних сил перешкоджали провокаційним діям ворога і давали йому адекватну відповідь», – йдеться у звіті.

Внаслідок обстрілу НВФ за минулу добу два військовослужбовці ООС загинули та два отримали поранення.

За даними української розвідки, бойовикам завдано втрат: п'ять знищено та три дістали поранення.

З початку поточної доби на луганському напрямку бойовики 5 разів відкривали вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське і Новотошківське.

«Ситуація контролюється Об'єднаними силами», – підсумували в прес-центрі ООС.