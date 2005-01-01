У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу загинули двоє українських військових

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 10:282490

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У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу загинули двоє українських військових
фото з відкритих джерел
Два військовослужбовці ООС загинули та два отримали поранення

За минулу добу проросійські колаборанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях Операції об'єднаних сил на Донбасі, в тому числі двічі з застосуванням важкого озброєння, двоє українських бійців загинули, двоє поранені. Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС на сторінці Facebook.

«Активізація російських окупаційних військ в темний час доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Широкине. Всього противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них два рази із застосуванням мінометів. Підрозділи Об'єднаних сил перешкоджали провокаційним діям ворога і давали йому адекватну відповідь», – йдеться у звіті.

Внаслідок обстрілу НВФ за минулу добу два військовослужбовці ООС загинули та два отримали поранення.

За даними української розвідки, бойовикам завдано втрат: п'ять знищено та три дістали поранення.

З початку поточної доби на луганському напрямку бойовики 5 разів відкривали вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське і Новотошківське.

«Ситуація контролюється Об'єднаними силами», – підсумували в прес-центрі ООС.

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