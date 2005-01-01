Російські окупанти обстріляли позиції українських прикордонників біля КПВВ «Новотроїцьке»

Під час ворожого вогню кулі влучали також в бетонні укриття контрольного пункту «Березове»

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських прикордонників поряд з КПВВ «Новотроїцьке» на дорожньому коридорі «Донецьк-Маріуполь». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Сьогодні о 1:00 годині ночі російсько-терористичні війська зі сторони населених пунктів Оленівка та Ясне здійснили обстріл позицій військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Вогонь вівся зі стрілецької зброї. Під час ворожого вогню кулі влучали в бетонні укриття контрольного пункту «Березове», що поряд з КПВВ «Новотроїцьке» на дорожньому коридорі «Донецьк-Маріуполь», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, склад прикордонного наряду знаходився в укриттях, ніхто не постраждав. Цивільних на території контрольного пункту в нічний час доби не було.

У ДПСУ також нагадали, що в суботу перед початком здійсненням контролю осіб та транспортних засобів в КПВВ «Майорське» обстрілу зазнав прикордонний наряд. Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Військовослужбовці не постраждали.