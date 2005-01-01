Полковник ДПСУ розповів, як починався штурм прикордонного загону в Луганську в 2014 році

Сергій Дейнеко

Напад на Луганську прикордонну базу було здійснено в ніч з 1 на 2 червня у 2014 році. Оборона загону тривала 3 дні. Про це у прямому ефірі каналу «24» розповів полковник ДПСУ у відставці Сергій Дейнеко.

«Штурм Луганського прикордонного загону розпочався в ніч з 1 на 2 червня о 4 годині ранку 2014 року. Тому, фактично, це вже було 2 червня. Оборона загону тривала не 4 дні, а, фактично, 3. Останній військовослужбовець залишив прикордонний загін близько 3 – 3:30 вже 4 червня», – розповів Дейнеко.

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Полковник ДПСУ у відставці розповів, що тоді телефонний зв'язок з колегами з РФ існував до останнього. Навіть після того, як було передислоковано управління Луганського прикордонного загону, все одно залишилися підрозділи, які не були охоплені «полум'ям війни».

«Кордон був підконтрольний нашим військам. Виникали щоденно, фактично, якісь робочі моменти, порушення державного кордону, порушення режиму, на який необхідно було реагувати. І для цього підтримувався цей зв'язок», – додав він.

За його словами, в їхньому прикордонному загоні не було такої ситуації, коли б вони були кинуті напризволяще. Йдеться про те, що у них був зв'язок з Києвом і з керівництвом Державної прикордонної служби.

«Зв'язок підтримувався щоденно. Особисто на мене виходив щодня протягом останніх двох тижнів, по декілька разів, по 3-4 рази на день виходив особисто голова Державної прикордонної служби. Постійно виходили його заступники. В нас управління не було втрачено», – зазначив він.

За словами Дейнеки, вони отримували команди і доповідали про всі зміни в обстановці, тому ситуація була контрольована.

«Ну а те, що все одно відбудеться штурм, відбудуться спроби переломити нас, та схилити на бік так званої ЛНР, або знищити, – це стало зрозумілим десь тижні за два до безпосередньо штурму. Останню підтверджену інформацію про те, що відбудеться штурм, я отримав 31 травня 2014 року. Інформація свідчила про те, що відбудеться штурм протягом найближчих 1-2 діб», – сказав він.