СБУ оприлюднила розмову бійця ПВК «Вагнер» з офіцером ГРУ РФ, причетним до аварії МН17

Служба безпеки України оприлюднила телефонні розмови між командиром ПВК «Вагнера» Дмитром Уткіним і екс-головою так званої «ЛНР» Ігорем Плотницьким і офіцером ГРУ РФ Олегом Іванніковим, записані в січні-лютому 2015 року. Про це повідомляється на сайті відомства.

«Діалог між колишнім головою «ЛНР» Плотницьким і офіцером ГУ ГШ ЗС РФ - керівником найманців Уткіним документує роль російських військових у бойових діях в Луганській області в період 2014-2015 років. Друга бесіда є черговим доказом того, що найманці «Вагнера» безпосередньо підпорядковувалися офіцерам спецслужб РФ», – йдеться в повідомленні.

У СБУ вважають, що одним з кураторів терористів був військовослужбовець ГУ ГШ ЗС РФ Іванніков Олег Володимирович, більш відомий як «Оріон» - російський офіцер, причетний до збивання рейсу МН17 з російського ЗРК «Бук-М1».

«Розмови наочно демонструють, що російські найманці є «гарматним м'ясом» для вищого військового командування РФ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Відео СБУ

У СБУ встановили, що з червня 2014 року силами АТО знищено як мінімум 36 громадян РФ з числа ПВК «Вагнера». У відомстві вважають, що їх загибель в Україні є прямим свідченням російської військової агресії проти нашої країни.

Одним із злочинів, скоєних цими росіянами в Україні, є збивання військово-транспортного літака Іл-76, в результаті чого загинули 49 українських бійців.