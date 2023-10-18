Національна виборча комісія Польщі підбила офіційні підсумки виборів до Сейму, які відбулися 15 жовтня, повідомила вранці в середу, 18 жовтня, агенція PAP.

Після закінчення підрахунку голосів виборців Національний виборчком повідомив, що згідно з результатами виборів представництво політичних партій у Сеймі (нижній палаті парламенту Польщі) 10 скликання буде таким:

«Право і Справедливість» (дотепер керівна партія у Польщі) – 194 мандати;

опозиційна «Громадянська коаліція» – 157 мандатів;

«Третій шлях» – 65 мандатів;

«Нова лівиця» – 26 мандатів;

«Конфедерація» – 18 мандатів.

Загалом польський Сейм складається із 460 депутатів. Таким чином ПіС не отримала парламентської більшості. Її може сформувати опозиційна «Громадянська коаліція» з «Третім шляхом» та «Новою лівицею». Водночас додамо, що «Конфедерація» є партнером ПіС, а її члени вдавалося до антиукраїнських заяв.

Підсумкова явка виборців у всій країні під час виборів до Сейму склала 74,38% і стала рекордною з 1989 року.

Після парламентських виборів у Польщі мають сформувати новий уряд. Опозиція наполягає на якнайшвидшому формуванні нового уряду, тоді як у президента Анджея Дуди, який є представником «Права і Справедливості» з цим не поспішають, оскільки теперішній склад Сейму чинний до 14 листопада. Конституція Польщі передбачає три варіанти формування уряду після виборів. Найшвидший із них – скликання президентом одноденного засідання парламенту протягом 30 днів після виборів, під час якого чинний прем’єр подає у відставку, а нового президент призначає за поданням парламентської більшості.

Другий варіант: якщо більшість у польському Сеймі не має кандидатури прем’єра, їх можуть пропонувати групи зі щонайменше 46 депутатів, далі одного з них затверджують простою більшістю голосів. На це у Сейму є 14 днів. Якщо ж і в цьому випадку не був визначений голова уряду, його призначає сам президент, і той має за 14 днів отримати вотум довіри Сейму. Інакше на країну чекають дострокові вибори.