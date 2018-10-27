У «Борисполі» затримали зловмисника, який був оголошений у розшук у США

Зловмисника, який був оголошений у розшук у США, українські прикордонники затримали в аеропорту «Бориспіль». Про це ввечері у суботу, 27 жовтня, повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Повідомляється, що під час оформлення пасажирів, які прибули в пункт пропуску «Бориспіль», прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Туркменістану. Він прибув одним з рейсів на приліт в Україну, однак у ході прикордонного контролю щодо іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Як з'ясувалося, правопорушника розшукували правоохоронці США за вчинення крадіжки.

За фактом був проінформований черговий Укрбюро Інтерполу. Затриманого іноземця передали співробітникам Національної поліції.

Як повідомляється, усього від початку 2018 року в рамках співпраці з Інтерполом затримали 1278 осіб, яких розшукували за злочини, скоєні в різних країнах світу.

Як інформував ZAXID.NET, раніше за неправильний перехід вулиці у Львові затримали автозлодія, що перебував у розшуку Інтерполу.