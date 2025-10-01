За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Ввечері 30 вересня у Чернігові сталася смертельна ДТП за участі машини патрульної поліції. Правоохоронець на службовому авто збив на пішохідному переході військовослужбовця, повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 1 жовтня.

За даними ДБР, аварія сталася близько 20:00 у Чернігові. Там працівник патрульної поліції, який їхав на службовому автомобілі, не вибрав безпечної швидкості та наїхав на військового, який переходив дорогу на пішохідному переході.

«Військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці. За попередніми даними, водій перебував у тверезому стані», – повідомили у пресслужбі поліції.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Поліцейському загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років із позбавленням права керувати авто.