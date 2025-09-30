Військовий влаштував погоню з шістьома патрульними авто

Працівника Гусятинського районного територіального центру комплектування, який п'яний наїхав на ногу патрульному у Тернополі, відсторонили від роботи. Наразі військовий перебуває вдома під домашнім арештом. Про це повідомили в Тернопільському обласному ТЦК і СП.

Інцидент з п’яним працівником ТЦК за кермом власного авто трапився 17 вересня у Тернополі. Військовий влаштував погоню з шістьома патрульними авто. Його намагалися наздогнати зі Збаража, що за 30 кілометрів від обласного центру. Вже в Тернополі працівник ТЦК протаранив два легковики і вантажівку, а також наїхав на ногу одному з патрульних, який намагався його зупинити. Врешті, після того, як водій протаранив два легкових авто і вантажівку, його затримали.

У поліції розпочали кримінальне провадження щодо дій чоловіка. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. У Тернопільському обласному ТЦК і СП також провели службове розслідування і відсторонили від роботи 31-річного працівника.

«Порушено кримінальне провадження, проводиться повноцінне розслідування усіх обставин справи. Військовослужбовця відсторонено від виконання службових обов’язків, він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Остаточну правову оцінку діям військового надасть суд», – йдеться у дописі ТЦК та СП.

Також у обласному військкоматі повідомили, що на момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці, відповідно до наказу керівника територіального підрозділу. Військову службу у ЗСУ він проходить з жовтня 2020 року.

У поліції Тернопільщини зазначили, що у військового виявили 1,13 проміле алкоголю в крові. На нього на місці ДТП склали чотири адмінпротоколи. Слідчі поліції також оголосили чоловікові підозру за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Йому загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.

Також у військкоматі додали, що за вересень до них надійшло ще дев’ять звернень про ймовірні інциденти з працівниками ТЦК і СП. Вони не підтвердилися, бо йшлося про випадки, що виявились фейками або перебільшеннями.