В Чернівецькій міській раді оприлюднили список адрес, де можна придбати різдвяну ялинку. На цих локаціях продаватимуть лише сертифіковані дерева, які виростили в лісництвах. Продаж ялинок відбуватиметься щодня з 07:00 до 20:00 до 31 грудня.

У Чернівцях з 1 грудня запрацювали спеціально визначені локації для торгівлі новорічними ялинками, повідомила Чернівецька міська рада. Загалом в місті діятиме 11 майданчиків для продажу дерев. Ці місця організовано для зручності мешканців і забезпечення легального та контрольованого продажу.

На визначених точках продавці матимуть усі необхідні документи і за потреби зможуть пред’явити сертифікати на ялинки. Таким чином покупці знатимуть, що ялинки не вирубані «чорними» лісорубами, а вирощені в спеціальних розсадниках державних лісництв.



Адреси локацій:

Адреси, де можна придбати новорічні ялинки